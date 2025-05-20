قرار مفاجئ يسعد آلاف الأسر .. الإمارات تعلن تجنيس أبناء المواطنات وفق معايير واضحة

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الرياض - أحمد صلاح في الثلاثاء 20 مايو 2025 10:56 مساءً - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن منح مهلة لمدة ستة أشهر، تبدأ من 11 مايو 2025 لتصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيم سوق العمل وتحسين بيئته، من خلال تمكين العمالة المتغيبة من تصحيح أوضاعها القانونية عبر نقل خدماتها إلى أصحاب عمل جدد، وذلك من خلال إجراءات إلكترونية مؤتمتة عبر منصة مساند ثظخاظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أهداف المبادرة

تسعى هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها:

تنظيم سوق العمل: من خلال تقنين أوضاع العمالة المتغيبة، مما يسهم في تقليل المخالفات وتحسين بيئة العمل.

حفظ حقوق جميع الأطراف: بما في ذلك العمالة وأصحاب العمل، من خلال توفير آلية قانونية لتصحيح الأوضاع.

تعزيز الشفافية والسرعة في الإجراءات: عبر استخدام منصة مساند الإلكترونية، التي تسهل عملية نقل الخدمات وتوثيقها بشكل رسمي.

آلية التنفيذ

تتمثل آلية تنفيذ المبادرة في الخطوات التالية:

تقديم الطلب: يقوم صاحب العمل الجديد بتقديم طلب نقل خدمات العامل المتغيب عبر منصة مساند، مع إدخال البيانات المطلوبة. موافقة العامل: يُرسل الطلب إلى العامل المتغيب لأخذ موافقته على نقل الخدمات. إتمام الإجراءات: بعد موافقة العامل، يقوم صاحب العمل الجديد باستكمال الإجراءات، بما في ذلك دفع الرسوم المطلوبة، عبر منصة أبشر.

الشروط والضوابط

حددت الوزارة عدة شروط للاستفادة من هذه المهلة:

تاريخ التغيب: يجب أن يكون بلاغ التغيب قد تم تسجيله قبل تاريخ 11 مايو 2025.

التواجد داخل المملكة: يجب أن تكون العمالة المتغيبة لا تزال داخل المملكة بشكل غير نظامي.

عدم شمول المتسللين: لا تشمل المبادرة العمالة التي دخلت المملكة بطريقة غير شرعية.

الأثر المتوقع

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في: