انت الان تتابع خبر انهيار غير متوقع في أسعار الذهب .. فرصة العمر لاقتناص الأرباح في السعودية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الثلاثاء 20 مايو 2025 05:46 مساءً - شهدت أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو 2025 تقلبات ملحوظة، حيث سجلت الأسعار انخفاضًا غير مسبوق، مما أثار اهتمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء ضناظا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أحدث أسعار الذهب في السعودية

وفقًا لآخر التحديثات، جاءت أسعار الذهب في السعودية على النحو التالي:

عيار 24: 386.28 ريال سعودي (103.01 دولار أمريكي)

عيار 22: 354.09 ريال سعودي (94.42 دولار أمريكي)

عيار 21: 338.00 ريال سعودي (90.13 دولار أمريكي)

عيار 18: 289.71 ريال سعودي (77.26 دولار أمريكي)

عيار 14: 225.33 ريال سعودي (60.09 دولار أمريكي)

أونصة الذهب: 12,014.70 ريال سعودي (3,203.92 دولار أمريكي)

أسباب الانخفاض في أسعار الذهب

تعود أسباب هذا التراجع في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، منها:

تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية: أدى إلى تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن. قوة الدولار الأمريكي: أثرت سلبًا على أسعار الذهب عالميًا. انخفاض التضخم في الدول الكبرى: ساهم في تقليل الإقبال على الذهب. زيادة المعروض من الذهب: أدى إلى ضغط على الأسعار.

فرصة استثمارية للمستثمرين

يرى خبراء الاقتصاد أن هذا الانخفاض يمثل فرصة استثمارية للمواطنين والمقيمين، خاصة مع توقعات بارتداد الأسعار خلال الربع الثالث من العام.