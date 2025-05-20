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تأجيل محاكمة أحمد الفهد في قضية الاختلاس إلى 24 يونيو

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تأجيل محاكمة أحمد الفهد في قضية الاختلاس إلى 24 يونيو

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل محاكمة أحمد الفهد في قضية الاختلاس إلى 24 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت محكمة الوزراء تأجيل محاكمة الشيخ أحمد الفهد إلى 24 يونيو القادم، وذلك من أجل استدعاء الشهود في قضية المصروفات السرية لوزارة الدفاع، والمتعلقة بشراء ساعات ومركبات تبلغ قيمتها 400 ألف دينار.

وحجزت المحكمة التظلم على حفظ بلاغ وحدة التحريات المالية بتدخل الفهد بالانتخابات للحكم في نفس اليوم.

وفي أحداث جلسة المحاكمة، أودع أحمد الفهد شيكًا بقيمة المبلغ المتهم باختلاسه، مطالبًا بتسليمه إلى إدارة التنفيذ، فيما طالب دفاعه بحضور شهود الإثبات وضابط الواقعة وقدم حافظة مستندات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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