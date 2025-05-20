انت الان تتابع خبر الفرحة تضرب الإمارات مبكرا .. الحكومة تعلن رسميا مواعيد إجازة العيد و الخبر يسعد الملايين والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الثلاثاء 20 مايو 2025 03:54 مساءً - أعلنت الحكومة الإماراتية رسميًا عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025، حيث ستبدأ الإجازة من يوم وقفة عرفة، الموافق 9 ذو الحجة، وتستمر لمدة أربعة أيام حتى 12 ذو الحجة، على أن يستأنف العمل يوم 13 ذو الحجة دنضسظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواعيد إجازة العيد

وبحسب الحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن يولد هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، ويُاتفرج في الأفق لمدة 38 دقيقة بعد غروب الشمس، مما يجعل رؤيته ممكنة مساء ذلك اليوم.

تعد هذه الإجازة فرصة للمواطنين والمقيمين في الإمارات للاحتفال بالعيد مع أسرهم وأصدقائهم، وممارسة الشعائر الدينية مثل صلاة العيد وذبح الأضاحي، بالإضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والفعاليات التي تُقام بهذه المناسبة.

وتشير التوقعات إلى أن الإجازة ستشمل القطاعين الحكومي والخاص، مما يُتيح للجميع فرصة للراحة والاستجمام، والتخطيط للرحلات والسفر داخل الدولة أو خارجها.

تعتبر هذه الإجازة من الإجازات الرسمية التي تمنح سنويًا في دولة الإمارات، وتُعد من المناسبات الهامة التي ينتظرها الجميع للاحتفال وتبادل التهاني والتبريكات.

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