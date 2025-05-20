نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الحج: وصول 5540 حاجًا إلى المدينة المنورة وسط استقبال مميز وتسهيلات إلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل إلى المدينة المنورة حتى الآن 5540 حاجًا مصريًا ضمن أفواج بعثة الحج الرسمية التي تُشرف عليها وزارة الداخلية، وذلك وسط أجواء من التيسير والاستقبال المميز، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تقديم موسم حج مريح وآمن لجميع الحجاج.

منظومة إلكترونية متطورة لتسهيل التسكين

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية والرئيس التنفيذي للبعثة أن عملية تسكين الحجاج تمت بسهولة ويسر، من خلال منظومة إلكترونية متطورة، تعمل على تقليل الجهد والوقت، وتضمن دقة توزيع الحجاج على أماكن الإقامة.

وأكد أن المنظومة الرقمية التي تم تطبيقها هذا العام تأتي ضمن خطة تطوير شاملة لخدمات الحج، وتُسهم في تقديم صورة حضارية للتنظيم المصري، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

إقامة مميزة ومواقع قريبة من الحرمين

أكدت البعثة حرصها، منذ انطلاق موسم الحج لهذا العام، على تهيئة كافة الظروف التي تكفل راحة الحجاج المصريين، سواء من خلال توفير أماكن إقامة قريبة من الحرمين الشريفين، أو من خلال تجهيز مخيمات متميزة بالمشاعر المقدسة، تم تصميمها لتواكب أعلى معايير الجودة والخدمة.

وشددت البعثة على أن اختيار مواقع السكن تم وفق دراسات مسبقة تضمن الراحة وسهولة الوصول، بما ينعكس إيجابًا على تجربة الحاج المصري.

مراسم ترحيب مميزة في مطار المدينة

استُقبل الحجاج المصريون فور وصولهم إلى مطار المدينة المنورة بمراسم ترحيب مميزة، شملت تقديم الهدايا والورود، في مشهد إنساني يعكس حرص القائمين على البعثة على إدخال السرور على قلوب الحجاج، وتقديم صورة مشرفة عن الجهود المصرية في تنظيم موسم الحج.

وسائل نقل مكيفة ومنظمة لتعزيز الراحة

في إطار خطة النقل المتكاملة التي أعدّتها البعثة، تم تجهيز حافلات مكيفة ومجهزة لنقل الحجاج بين أماكن الإقامة والمشاعر المقدسة، وذلك لضمان تنقل آمن ومريح لجميع الحجاج.

وتمت عمليات تسكين الحجاج من داخل الحافلات عبر فرق متخصصة تقوم بتعريف كل حاج بموقع إقامته، وتسهيل إجراءات الوصول إلى الغرف الخاصة بهم، بما يعزز من الانسيابية والتنظيم ويحد من أية مشكلات محتملة.

خدمات غذائية وصحية متكاملة

أوضحت بعثة وزارة الداخلية أنها حرصت أيضًا على توفير وجبات جافة مكتملة العناصر الغذائية، تم إعدادها وفق معايير صحية عالية، لتلبية الاحتياجات اليومية للحجاج.

كما تم تنفيذ منظومة صحية متكاملة بالتنسيق مع الجهات الصحية السعودية، تضمنت فرق طبية ووقائية، وإجراءات توعية، لضمان موسم حج آمن من الناحية الصحية، مع التركيز على الجانب الوقائي والاحترازي.

إشادة من الحجاج بحسن التنظيم والاستقبال

من جانبهم، أعرب عدد من الحجاج المصريين عن سعادتهم بحسن الاستقبال والتنظيم الذي لمسوه منذ لحظة مغادرتهم الأراضي المصرية وحتى استقرارهم في فنادق المدينة المنورة.

ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية وبعثة الحج الرسمية على الجهود المبذولة في توفير كافة سبل الراحة، مشيدين بمستوى الانسيابية والتنظيم العالي الذي شهدوه في كافة المراحل، سواء في المطارات أو أثناء النقل أو التسكين.

استمرار الجسر الجوي وتنظيم زيارات للروضة الشريفة

تستمر رحلات الجسر الجوي في نقل باقي أفواج الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة، ضمن جدول زمني دقيق يراعي كثافة الحجاج واحتياجات التنقل.

كما تنظم البعثة زيارات خاصة للحجاج المصريين إلى الروضة الشريفة، بما يعزز الجانب الروحي لتجربة الحج، ويتيح للحجاج فرصة أداء واحدة من أعظم العبادات في جو من الطمأنينة والسكينة.