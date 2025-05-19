انت الان تتابع خبر أمر ملكي بـ تعديل نظام الدراسة فصلين فقط للابتدائي 1446.. وزارة التعليم تحسم الجدل الآن والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الاثنين 19 مايو 2025 11:56 مساءً - صرحت وزارة التعليم السعودية رسميًا حول حقيقة الأخبار المتداولة بشأن صدور أمر ملكي يقضي بتعديل نظام الدراسة للمرحلة الابتدائية إلى فصلين دراسيين فقط للعام 1446 وجاء هذا التصريح بالتزامن مع الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد الذي يحدد نظام الدراسة ومواعيد العطلات والإجازات الرسمية خلال العام الدراسي نتدخن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقيقة تعديل نظام الدراسة

أكدت وزارة التعليم أنها درست نظام الدراسة بشكل دقيق، ورأت أن نظام التعليم المكون من ثلاثة فصول دراسية يصب في مصلحة الطالب السعودي وبناءً على ذلك قررت الوزارة الاستمرار في تطبيق نظام الدراسة بثلاثة فصول دراسية للمرحلة الابتدائية وأوضحت الوزارة أن الشائعات المنتشرة حول تعديل نظام الدراسة لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد رغبات من بعض الأهالي لتقليل ضغط الدراسة على الطلاب الأقل من 12 عامًا وبالتالي فإن الدراسة في العام الجديد ستستمر بنظام الثلاثة فصول كما هو مخطط له.

التقويم الدراسي الجديد 1446

أعلنت وزارة التعليم عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1446، الذي يتضمن ثلاثة فصول دراسية متتالية، وفيما يلي أهم ما ورد في التقويم:

الفصل الدراسي الأول

بداية العام الدراسي: 14 صفر 1446 هـ، الموافق 18 أغسطس 2025 م.

إجازة اليوم الوطني: 22 سبتمبر 2025 م.

إجازة نهاية أسبوع مطولة: 17 أكتوبر 2025 م.

نهاية الفصل الدراسي الأول: 5 جمادى الأولى 1446 هـ، الموافق 7 نوفمبر 2025 م.

إجازة الخريف: 8 نوفمبر 2025 م.

الفصل الدراسي الثاني