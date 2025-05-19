انت الان تتابع خبر مفاجأة سارة للجميع .. السعودية تعلن عن المكرمة الملكية 2025 – فئات جديدة ستستفيد لأول مرة! والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الاثنين 19 مايو 2025 10:59 مساءً - تستعد المملكة لإطلاق المكرمة الملكية لعام 2025 وهي مبادرة سنوية تهدف إلى دعم الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المالية عنها وتأتي هذه المكرمة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وتُعد من أبرز المبادرات التي تعكس اهتمام الحكومة بتحسين حياة المواطنين عشليج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد وآلية الصرف

على الرغم من الآمال التي كانت معلقة على صرف المكرمة خلال شهر رمضان، إلا أن الموعد الرسمي لم يحدد بعد والمواطنون ينتظرون إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد المحدد للصرف.

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كيفية الاستعلام والتسجيل

يمكن للمواطنين الاستعلام عن المكرمة والتأكد من أهليتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، يُمكن الانتقال إلى قسم المدفوعات وإدخال رقم الهوية لاستعراض تفاصيل المكرمة.

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الفئات المستفيدة

تستهدف المكرمة الملكية لعام 2025 الفئات التالية:

الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور.

الأطفال الأيتام.

كبار السن المتقاعدين.

الأسر ذات الدخل المحدود.

ذوو الإعاقة.

توزع المكرمة بناءً على حجم الأسرة حيث تتراوح المبالغ بين 1500 إلى 2500 ريال سعودي، مما يسهم في تحسين المستوى الاقتصادي للأسر المحتاجة.