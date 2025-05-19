نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تحذر من خطورة استمرار إسرائيل في انتهاكاتها الصارخة وتحديها لإرادة المجتمع الدولي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -









دانت السعودية، اليوم الاثنين، توسيع إسرائيل لعملياتها في شمال وجنوب قطاع غزة، وتمديد احتلالها لأجزاء واسعة من القطاع.

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية ورد فيه: ندين بأشد العبارات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة، وتوسعه في احتلال أجزاء واسعة من القطاع".

وأكدت الخارجية في بيانها أن ما تقوم به إسرائيل "يتعارض مع إرادة المجتمع الدولي، وقانون حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقیق فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

كما جددت "المملكة إدانتها وشجبها لكل العمليات البرية التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، وتفاقم المعاناة الإنسانية لسكان القطاع".

وحذرت الخارجية السعودية "من خطورة الاستمرار في هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة، والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق