نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أجواء روحانية.. توافد الحجاج على المسجد النبوي ووصول أول أفواج بعثة القرعة إلى مكة المكرمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد ساحات المسجد النبوي الشريف توافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن، القادمين لأداء مناسك الحج، حيث يحرص الحجاج على زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وسط أجواء روحانية تغمرها السكينة والخشوع.

وفي ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، تم تشغيل مراوح الرذاذ المنتشرة في ساحات المسجد، لتلطيف الأجواء وتوفير الراحة للحجاج، في مشهد يعكس مدى الاستعدادات المبذولة لخدمة الزائرين وتيسير عباداتهم.

وصول أول ألف حاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية عن وصول أول دفعة تضم 1000 حاج من بعثة حج القرعة إلى مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الجسر الجوي بين مصر والسعودية مستمر لنقل بقية الحجاج خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن مسؤولي بعثة القرعة كانوا في استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فور وصولهم، حيث تم إنهاء إجراءات الوصول والتفويج إلى مكة المكرمة بسلاسة، في إطار الحرص على توفير أعلى مستويات الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

احتفالات استقبال الحجاج المصريين بالورود والهدايا

أقامت بعثة الحج المصرية احتفالات ترحيبية داخل فنادق الإقامة احتفاءً بوصول أول أفواج حجاج القرعة إلى مكة المكرمة، حيث تم استقبالهم بالورود وتوزيع الهدايا عليهم، إلى جانب تخصيص فرق من أعضاء البعثة لمرافقة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بدءًا من لحظة الوصول إلى المطار وحتى تسكينهم في الغرف.

وأعرب العديد من الحجاج عن سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال والتنظيم المحكم، مؤكدين أن ما لمسوه من اهتمام ورعاية يعكس مدى جدية واستعداد السلطات المصرية لضمان راحة وسلامة الحجاج.

جهود مكثفة لمراجعة وتجهيز مقار الإقامة للحجاج

وأشار رئيس بعثة الحج المصرية إلى أن أعضاء البعثة يقومون بشكل يومي بمراجعة إجراءات التسكين بمقار الإقامة قبل وصول الحجاج، لضمان جاهزيتها وتوفير جميع سبل الراحة والضيافة لضيوف الرحمن، مؤكدًا حرص البعثة على إنهاء إجراءات التسكين فور وصول الحجاج دون تأخير.

الجسر الجوي المصري السعودي مستمر لنقل الحجاج

وأكد المسؤول استمرار رحلات الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية طوال الأيام المقبلة لنقل جميع حجاج القرعة سواء إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء البعثة يعملون على مدار الساعة لتقديم التيسيرات اللازمة منذ لحظة سفر الحجاج وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

دعوة إلى التعاون والالتزام بالضوابط التنظيمية

وفي ختام تصريحاته، ناشد الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية جميع الحجاج ضرورة التعاون مع مسؤولي البعثة، والالتزام بجميع الضوابط والتعليمات المعتمدة داخل الأراضي المقدسة، مشددًا على أن هذه التعليمات تصب في مصلحة ضيوف الرحمن، وتهدف إلى ضمان سلامتهم وتمكينهم من أداء المناسك بسهولة ويسر.