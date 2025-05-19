نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تطلق مبادرة "قاصد الحرمين" لتوعية الحجاج وتُعزز خدمات ذوي الهمم خلال موسم الحج 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، اليوم الإثنين، عن إطلاق مبادرة مطبوعات "قاصد الحرمين الشريفين"، والتي تهدف إلى تعزيز تجربة الحجاج وقاصدي المسجد الحرام، من خلال إصدار مطبوعات شرعية وإثرائية متنوعة تُسهم في توجيه الحجاج وإرشادهم خلال أداء مناسكهم.

وتتضمن المطبوعات عددًا من الموضوعات والمسائل الشرعية المهمة التي لا يسع الحاج جهلها، خاصة ما يتعلق بالعقيدة والعبادات، حيث تقدم المعلومات بأسلوب مبسط وسهل الفهم، كما يتم إخراجها بشكل متميز وترجمتها إلى لغات متعددة لضمان وصولها إلى مختلف جنسيات ضيوف الرحمن.

خدمات متكاملة لذوي الهمم.. دعم كامل لأداء المناسك بيسر وكرامة

وفي إطار الجهود الشاملة لموسم الحج الحالي، أطلقت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، مجموعة من المبادرات والخدمات المخصصة لدعم ذوي الهمم، وتيسير أداء مناسك الحج لهم بكل راحة وطمأنينة.

وتشمل هذه الخدمات توفير عربات كهربائية ويدوية، وتخصيص مسارات ومساحات للطواف والسعي، بالإضافة إلى مرافقة مرشدين ومرشدات مؤهلين لمساعدة الحجاج من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تم تفعيل خدمات الترجمة بلغة الإشارة، وتوفير المصاحف بلغة برايل، إلى جانب إعداد محاضرات دينية وخطب مترجمة ووسائل إرشادية داعمة للإدماج الكامل لهذه الفئة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن الحجاج من ذوي الهمم يحظون باهتمام كبير ورعاية متكاملة، مشيرة إلى أن الخدمات المقدمة تراعي احتياجاتهم الخاصة بما يضمن لهم أداء المناسك في بيئة آمنة ومهيأة بالكامل.

جهود وطنية لتأمين البنية التحتية وتوفير المياه خلال موسم الحج

وفي سياق الاستعدادات الشاملة لموسم الحج 1446هـ، أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية عن اكتمال جاهزيتها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدة أنها استكملت خطة تشغيلية متكاملة لضمان وفرة المياه في جميع المواقع الحيوية، بما في ذلك مكة المكرمة، المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة.