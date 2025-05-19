نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع تطويري بمشعر عرفات يستوعب أكثر من 4 ملايين حاج وتحذيرات من حملات الحج الوهمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سعد القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن نجاح مشروع تطويري ضخم تم خلاله إحياء أكثر من 80 ألف متر مربع من المساحات غير المستغلة سابقًا في مشعر عرفات، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج خلال موسم حج 1446هـ.

وصرّح القرشي في حديثه لقناة "الإخبارية" السعودية أن هذه المساحات الجديدة تتيح حاليًا استيعاب أكثر من 4 ملايين حاج، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمشعر عرفات باتت الآن تتجاوز ضعف أعداد الحجاج المتوقع قدومهم هذا العام.

مشروع تطويري شامل للمشاعر المقدسة

وأوضح المستشار أن المشروع التطويري الجاري لا يقتصر على مشعر عرفات فحسب، بل يشمل استغلال المساحات المهدرة في المشاعر المقدسة عمومًا، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز خدمات الإسكان وتحسين جودة استضافة الحجاج، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع الحج والعمرة.

وأضاف أن المشروع يُعد نقلة نوعية في إدارة المشاعر المقدسة، من حيث التوسع، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وضمان راحة ضيوف الرحمن أثناء تأديتهم مناسك الحج.

تحذيرات من الحملات الوهمية والمكاتب غير المرخصة

وفي سياق متصل، حذّرت وزارة الداخلية السعودية من خطورة الانقياد خلف حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة، مؤكدة أن هذه الجهات تمثل خطرًا على سلامة الحجاج، وقد تكون وسيلة للاحتيال أو تعريض الحاج لمخاطر تنظيمية وأمنية.

وأوضحت الوزارة أن من يتم ضبطهم بتهمة تنظيم أو الترويج لحملات وهمية سيواجهون عقوبات نظامية صارمة، داعية الجميع إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى ضمان أمن وسلامة الحجاج، وتمكينهم من أداء المناسك في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.

وشددت الوزارة على أهمية التبليغ الفوري عن أي مخالفات أو حملات مشبوهة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية المناطق بالمملكة.

وزارة الحج والعمرة تحث الحجاج على الحذر السيبراني

من جانبها، دعت وزارة الحج والعمرة السعودية ضيوف الرحمن إلى ضرورة التوعية بالمخاطر السيبرانية أثناء رحلة الحج، في ظل الاستخدام المتزايد للتقنيات والتطبيقات الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أهمية حماية البيانات الشخصية من أي اختراق أو استغلال غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة اتباع سلوكيات رقمية آمنة، تشمل:

استخدام التطبيقات الموثوقة فقط.

مراجعة إعدادات الخصوصية والأمان في الهواتف الذكية.

التعامل الحذر مع الروابط الإلكترونية.

تجنب مشاركة المعلومات الشخصية مع أطراف غير موثوقة.

الامتناع عن زيارة المواقع غير المأمونة.

وشددت الوزارة على أن الامتثال للتوجيهات التقنية يسهم في جعل تجربة الحج أكثر أمانًا وسهولة، ويعزز من كفاءة التنظيم التقني المصاحب لموسم الحج.