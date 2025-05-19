نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تضبط 17 مخالفًا لأنظمة الحج حاولوا نقل 61 حاجًا دون تصاريح بمداخل مكة المكرمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تمكن قوات أمن الحج من ضبط (17) شخصًا، من بينهم (8) وافدين و(9) مواطنين، عند مداخل مدينة مكة المكرمة، وذلك لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، حيث ثبت قيامهم بنقل (61) مخالفًا لا يحملون تصاريح نظامية لأداء مناسك الحج.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الجهات الأمنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والمنقولين، وذلك في إطار جهودها الرامية لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1446هـ.

عقوبات مشددة بحق الناقلين والمخالفين لتعليمات الحج

أوضحت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية الموسمية أصدرت قرارات إدارية صارمة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين، وشملت العقوبات:

السجن لمدد متفاوتة.

غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

التشهير بالناقلين المخالفين.

ترحيل الوافدين المخالفين بعد تنفيذ العقوبة.

منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

مطالبة قضائية بمصادرة المركبات المستخدمة في نقل المخالفين.

فرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال على كل من يحاول أداء الحج دون تصريح رسمي.

وأكدت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي في إطار تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج بكل حزم، للحد من المخالفات وحماية النظام العام خلال موسم الحج.

وزارة الداخلية تدعو للالتزام بأنظمة الحج حفاظًا على أمن الحجيج

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الداخلية السعودية جميع المواطنين والمقيمين في المملكة إلى ضرورة الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج، مؤكدة أن احترام القوانين يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وشددت الوزارة على أن السلطات لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو فرد يخالف الأنظمة المعتمدة للحج، وذلك حفاظًا على سلامة الحجاج وتنظيم أداء المناسك بشكل منظم وآمن.