انت الان تتابع خبر تحذير ناري للمقيمين .. السعودية تطبق الترحيل الفوري بلا تهاون لمن يرتكب هذه الأخطاء والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الاثنين 19 مايو 2025 03:59 مساءً - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تطبيق إجراءات صارمة تشمل الترحيل الفوري للمقيمين الذين يرتكبون خمس مخالفات محددة، وذلك في إطار تعزيز الأمن والنظام العام داخل المملكة وضمان التزام جميع المقيمين بالأنظمة والقوانين المعمول بها ثرسنو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المخالفات التي تستوجب الترحيل الفوري

حددت المديرية العامة للجوازات خمس مخالفات رئيسية تؤدي إلى الترحيل الفوري للمقيمين:

يمنع على المقيمين العمل لدى غير كفلائهم أو ممارسة أي مهنة دون الحصول على التصاريح اللازمة، ويعد هذا انتهاكًا صريحًا لأنظمة العمل والإقامة، مما يؤدي إلى الترحيل الفوري للمخالف.

ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني لحساب المقيم الخاص دون الحصول على التراخيص النظامية يعتبر مخالفة جسيمة، تؤدي هذه المخالفة إلى الترحيل الفوري، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حالات التكرار.

يعتبر نقل أو تشغيل أو إيواء أي شخص يخالف أنظمة الإقامة والعمل مخالفة خطيرة، تؤدي هذه الأفعال إلى الترحيل الفوري للمقيم المتورط، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

البقاء في المملكة بعد انتهاء صلاحية الإقامة أو التأشيرة دون تجديدها يُعد مخالفة تستوجب الترحيل، وتفرض غرامات مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حالات التكرار.

أي مقيم يدان بارتكاب جرائم جنائية أو مخالفات تمس الأمن العام سيواجه عقوبات صارمة، تشمل الترحيل الفوري بعد تنفيذ العقوبة المقررة وتشمل هذه الجرائم السرقة، التزوير، وتعاطي أو الاتجار بالمخدرات.

الإجراءات المتبعة في حالات الترحيل

عند ضبط المقيم مرتكبًا لأي من هذه المخالفات، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية:

التحقيق والتوثيق: يتم التحقيق مع المخالف وتوثيق المخالفة المرتكبة بشكل دقيق.

إصدار القرار: بناءً على نتائج التحقيق، يصدر قرار بترحيل المخالف، مع تحديد مدة المنع من دخول المملكة، والتي قد تصل إلى خمس سنوات أو تكون دائمة في بعض الحالات.

تنفيذ الترحيل: يتم ترحيل المخالف على نفقته الخاصة، وفي حال عدم قدرته على تحمل تكاليف الترحيل، تتكفل الدولة بذلك، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استرداد التكاليف لاحقًا.

التزامات الكفلاء والمواطنين

تشدد المديرية العامة للجوازات على ضرورة التزام الكفلاء والمواطنين بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتشغيل وإيواء المقيمين ويحظر تشغيل أو إيواء أي مقيم مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الغرامات المالية، السجن، والحرمان من الاستقدام لفترات تصل إلى خمس سنوات.