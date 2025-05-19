عاجل - بلاد الحرمين تفتح أبوابها لهؤلاء.. 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى في ضيافة الملك سلمان هذا العام

أحمد جودة - القاهرة - مكرمة ملكية ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، لأداء مناسك الحج هذا العام 1446 هـ، وذلك على نفقته الخاصة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

رسالة تضامن ودعم مستمر من القيادة السعودية

بهذه المناسبة، أعرب الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والمشرف العام على البرنامج، عن شكره وتقديره للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثمنًا هذه اللفتة الكريمة التي تعكس مواقف المملكة الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وحرص قيادتها على ترسيخ أواصر الأخوة الإسلامية.

خطة تنفيذية متكاملة للحجاج الفلسطينيين

أوضح آل الشيخ أن الوزارة بدأت فور صدور التوجيه الملكي في تنفيذ خطة شاملة لتيسير الحج للحجاج الفلسطينيين، تشمل كافة مراحل الرحلة، من مغادرتهم فلسطين وحتى عودتهم، مرورًا بإقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقديم كافة الخدمات اللوجستية والدينية لهم ضمن منظومة متكاملة.

أكثر من 64 ألف مستفيد منذ إطلاق البرنامج

وأكد الوزير أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين استضاف منذ تأسيسه عام 1417 هـ أكثر من 64 ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ما يعكس الجهود السعودية المستمرة في خدمة الإسلام والمسلمين، ودورها الريادي كقلب للعالم الإسلامي.