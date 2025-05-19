انت الان تتابع خبر انخفاض تاريخي لأسعار الذهب في السعودية أسعد قلوب الجميع .. تعرف على سعر الجرام وأسباب الهبوط المفاجئ والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الاثنين 19 مايو 2025 02:52 صباحاً - شهدت أسعار الذهب في السعودية تراجعًا ملحوظًا صباح اليوم السبت 11 مايو 2025، بالتزامن مع تقلبات الأسواق العالمية والمحلية . ويأتي هذا الانخفاض في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب تحركات المعدن النفيس لاتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة وفضكح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تقرير المجلس الاحتياطي الأمريكي: تغيرات سعر الذهب اليوم

أصدر المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقريرًا جديدًا يستعرض فيه تحركات سعر الذهب العالمية، ويعتمد عليه المتداولون والمستثمرون لتحديد اتجاهات السوق. ويُعد هذا التقرير أداة مهمة لفهم الوضع المالي الدولي ومدى تأثيره على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب اليوم في السعودية 11 مايو 2025

فيما يلي تفاصيل أسعار جرام الذهب بمختلف الأعيرة داخل الأسواق السعودية اليوم، بالإضافة إلى السعر المقابل بالدولار الأمريكي:

عيار 24: 366.30 ريال سعودي - 97.68 دولار أمريكي

366.30 ريال سعودي - 97.68 دولار أمريكي عيار 22: 335.77 ريال سعودي - 89.54 دولار أمريكي

335.77 ريال سعودي - 89.54 دولار أمريكي عيار 21: 320.51 ريال سعودي - 85.47 دولار أمريكي

320.51 ريال سعودي - 85.47 دولار أمريكي عيار 18: 274.72 ريال سعودي - 73.26 دولار أمريكي

274.72 ريال سعودي - 73.26 دولار أمريكي عيار 14: 213.67 ريال سعودي - 56.98 دولار أمريكي

أسعار أونصة الذهب في السعودية اليوم

سعر أونصة الذهب للبيع: 11,393.03 ريال سعودي - 3,038.14 دولار أمريكي

11,393.03 ريال سعودي - 3,038.14 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب للشراء: 11,396.78 ريال سعودي - 3,039.14 دولار أمريكي

أسعار سبائك الذهب في السوق السعودية

توفر سبائك الذهب فرصة استثمارية طويلة الأجل، وإليكم الأسعار الحالية بالريال السعودي والدولار الأمريكي:

سبيكة 1 جرام: 402.92 ريال سعودي - 107.45 دولار أمريكي

402.92 ريال سعودي - 107.45 دولار أمريكي سبيكة 2.5 جرام: 961.52 ريال سعودي - 256.41 دولار أمريكي

961.52 ريال سعودي - 256.41 دولار أمريكي سبيكة 5 جرام: 1,904.73 ريال سعودي - 507.93 دولار أمريكي

أهمية متابعة أسعار الذهب في السعودية

يُعتبر سعر الذهب اليوم أحد أبرز المؤشرات التي تهم المستثمرين في المملكة، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة. تؤثر حركة الذهب بشكل مباشر على قرارات الشراء والبيع، سواء للاستثمار أو الادخار، كما تعكس حالة الاقتصاد العالمي والطلب على الملاذات الآمنة.