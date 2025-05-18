نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأخدود يتوَّج بدوري الدرجة الأولى تحت 15 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم علي الشعيلان، اليوم، فريق الأخدود بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 15 عامًا للموسم الرياضي 2024 - 2025.

وجرت مراسم التتويج عقب نهاية مباراة الأخدود والجبلين للفئة العمرية 16 عامًا على ملعب نادي الأخدود في نجران.

وجاء تتويج الأخدود باللقب بعد فوزه على مضيفه الكوكب بنتيجة 2-5 في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة قبل الأخيرة يوم الجمعة الماضي على ملعب نادي الكوكب بالخرج