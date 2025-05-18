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الأخدود يتوَّج بدوري الدرجة الأولى تحت 15 عامًا

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الأخدود يتوَّج بدوري الدرجة الأولى تحت 15 عامًا

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أحمد جودة - القاهرة -  

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم علي الشعيلان، اليوم، فريق الأخدود بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 15 عامًا للموسم الرياضي 2024 - 2025.
وجرت مراسم التتويج عقب نهاية مباراة الأخدود والجبلين للفئة العمرية 16 عامًا على ملعب نادي الأخدود في نجران.
وجاء تتويج الأخدود باللقب بعد فوزه على مضيفه الكوكب بنتيجة 2-5 في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة قبل الأخيرة يوم الجمعة الماضي على ملعب نادي الكوكب بالخرج

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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