انت الان تتابع خبر الخطر قادم من الشمال .. عاصفة قطبية تاريخية تهز المملكة وتحول الليالي إلى ثلاجات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأحد 18 مايو 2025 09:58 مساءً - تشهد المملكة موجة برد قطبية غير مسبوقة أدت إلى إطلاق إنذار أحمر من قبل المركز الوطني للأرصاد، مع تسجيل درجات حرارة دون الصفر المئوي في عدة مناطق مكرصم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل الموجة القطبية

بحسب المركز الوطني للأرصاد، تتعرض مناطق شمالية ووسطى من المملكة لموجة برد شديدة، حيث سجلت درجات حرارة تصل إلى -3 درجات مئوية في تبوك وحائل، ودرجات حرارة تتراوح بين 0 و4 درجات مئوية في الرياض والمناطق الوسطى.

تشمل التأثيرات المصاحبة للموجة:

صقيع وتجمد المياه في المناطق المكشوفة.

ضباب كثيف يقلل من مدى الرؤية الأفقية.

رياح جافة تزيد من الإحساس بالبرودة.

تقلبات حرارية حادة بين الليل والنهار

تحذيرات رسمية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات تشمل:

تجمد الطرق في المناطق الشمالية.

خطر على الصحة خاصة لمرضى الربو والقلب وكبار السن.

تأثيرات على الزراعة بسبب الصقيع.

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نصائح للمواطنين والمقيمين

للتعامل مع هذه الظروف الجوية القاسية، ينصح بـ:

ارتداء ملابس دافئة متعددة الطبقات.

تجنب الخروج في ساعات الليل والصباح الباكر.

الحذر أثناء القيادة بسبب الضباب والصقيع.

متابعة تحديثات الطقس من المصادر الرسمية.

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التأثيرات المتوقعة

من المتوقع أن تؤثر هذه الموجة على: