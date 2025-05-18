نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور عدد من الوزراء.. توديع أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1446هـ / 2025م في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاحتفالية السنوية التي تنظمها وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لتوديع أولى أفواج الحجاج المغادرين إلى الأراضي المقدسة، والتي تأتي ضمن الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لإنجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ / 2025م، حيث أقيمت الاحتفالية تحت رعاية وبحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عبد المعطي مساعد وزير الداخلية ورئيس بعثة الحج الرسمية، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني والأوقاف والتضامن الاجتماعي والجهات والاجهزة المعنية العاملة بالمطار.

جاهزية وتعاون لخدمة ضيوف الرحمن

وتأتي هذه الاحتفالية، انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على توفير تجربة سفر مُيسّرة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام، والتأكيد على جاهزية وتعاون جهود كافة أجهزة الدولة لخدمة ضيوف الرحمن.

وفي كلمته، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الإيمانية، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تولي موسم الحج أهمية قصوى باعتباره "مهمة وطنية مقدسة"، تُكثف لها كل الجهود لتوفير أفضل تجربة سفر ممكنة لحجاج بيت الله الحرام.

تنسيق بين السلطات السعودية والمصرية

وأضاف الحفني: " نعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة لنقل الحجاج بيسر وأمان، بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية المعنية والسلطات السعودية في مطاري جدة والمدينة المنورة، لضمان انسيابية وسلاسة مراحل السفر والوصول، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات في جميع مراحل الرحلة"؛ مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني سخّرت جميع طاقاتها البشرية والفنية لخدمة الحجاج، حيث شهدت المطارات المصرية وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي استعدادات مكثفة تمثلت في رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير المرافق والخدمات، وتعزيز فرق الدعم الأرضي والخدمة، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن راحة وسلامة الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المطار وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

كما أكد الوزير أن هذه الاحتفالية السنوية تجسد روح التعاون والتنسيق الوثيق بين مؤسسات الدولة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به "مصر للطيران" في تنفيذ خطة نقل الحجاج، مشيرًا إلى أن نجاح موسم الحج كل عام هو ثمرة جهد جماعي وتعاون مثمر بين جميع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات الداخلية، والأوقاف، والسياحة والآثار، والصحة، والمالية، والتضامن الاجتماعي.

واختتم الحفني كلمته بالدعاء لحجاج بيت الله الحرام بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، قائلًا: "أوصيكم بالدعاء لمصرنا الغالية، بأن يحفظها الله ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار".

سائرون معكم بقلوبنا في انتظار تضرعكم إلى الله بخالص الدعاء

وألقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمة بليغة بدأها بتوجيه الشكر للوزراء والقيادات وكل مؤسسات الدولية على التعاون البنّاء في خدمة ضيوف الرحمن، مستشهدًا بآيات الله البينات في الحج، معلنًا عن إعداد الوزارة كتيّبًا ميسرًا ومتسلسلًا لمناسك الحج وتوزيع آلاف النسخ منه على قاصدي بيت الله الحرام.

كما أكد وزير الأوقاف أن السعي إلى الحج خارج الأطر الرسمية المقررة هو إثم عظيم لما فيه من مخالفات شرعية وتنظيمية قد تفضي إلى إزهاق الأرواح، مؤكدًا تضامنه التام مع السلطات السعودية في ما تقرره من إجراءات في هذا الشأن. كما دعا الوزير جموع الحجيج إلى التضرع إلى الله سبحانه بدوام الأمن والأمان على مصر وقيادتها ومؤسساتها، وأن يبسط عليها بساط الحكمة والبصيرة والرخاء؛ وأن يرفع البلاء عن أهل فلسطين الأبية.

خدمات متكاملة للحجاج

و خلال كلمتها أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في توديع أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية المتجهين إلى الأراضي المقدسة مؤكدة أن الحجاج لا يبتغون سوى رضا الله عز وجل ويسعون لأداء ركن من أركان الإسلام ودعت لهم بالتوفيق في أداء المناسك والعودة سالمين إلى أرض الوطن

وأشارت إلى أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها تعمل في تنسيق كامل لضمان موسم حج ميسر وآمن وسلس لجميع الحجاج المصريين حيث يوجد تعاون تام بين بعثات القرعة والسياحة والجمعيات الأهلية إلى جانب التعاون مع البعثة الطبية وتوفير الوعاظ والواعظات من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمات متكاملة للحجاج

واوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي وفيما يتعلق بحج الجمعيات الأهلية أن الوزارة تسعى للحفاظ على الثقة الكبيرة التي اكتسبتها في السنوات الماضية من خلال رفع كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات بما يضمن راحة الحجاج وتفرغهم للعبادة مضيفة أن الوزارة تنظم هذا العام حج ما يقرب من اثني عشر ألف حاج موزعين على ثلاثة مستويات للإقامة وهي فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي لعدد ألف وثلاثمائة وواحد وسبعين حاجا وفنادق مصنفة تبعد سبعمائة وخمسين مترا عن الحرم لعدد خمسة آلاف وخمسمائة وواحد وثلاثين حاجا وفنادق تبعد ألف وأربعمائة متر لعدد خمسة آلاف وستمائة وثلاثة عشر حاجا.

وسائل مواصلات حديثة لنقل الحجاج

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن عدد المشرفين يبلغ مئتين واثنين وسبعين مشرفا بواقع مشرف لكل ستة وأربعين حاجا بالإضافة إلى أربعين من أعضاء بعثة الوزارة كما تم التعاقد على وسائل نقل حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة وتوفير خدمات طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة إلى جانب استمرار تقديم خدمة الوعظ الديني من خلال التعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء كما تم تعزيز مشاركة السيدات في الإشراف على البعثة وتوفير دليل شامل للحجاج يشمل جميع الإجراءات الإدارية والدينية التي يحتاجونها خلال الرحلة

وقدمت الوزيرة الشكر والتقدير لشركة مصر للطيران على تعاونها المستمر مع الوزارة وحرصها على تقديم كافة التسهيلات وعلى رأسها السماح باستخدام عدد من المطارات الإقليمية في نقل الحجاج بالإضافة إلى توفير وسائل نقل من المحافظات إلى المطارات في الذهاب والعودة

وفي ختام كلمتها دعت وزير التضامن الاجتماعي حجاج بيت الله الحرام للدعاء لمصر بأن يحفظها الله وأن يديم عليها الأمن والاستقرار مؤكدة أن الوزارة ستكون في استقبال الحجاج عند عودتهم بسلام إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك.

استعدادات على مختلف الجهات المصرية والسعودية

ومن جانبه، أوضح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت استعداداتها لموسم الحج مبكرًا، بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المصرية والسعودية المعنية، مشيرًا إلى أن "مصر للطيران" تنقل هذا العام نحو 66،500 حاج عبر 654 رحلة جوية، بواقع 324 رحلة في مرحلة الذهاب و330 رحلة للعودة، بما يشمل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحي والرحلات الخاصة، إلى جانب حجاج الترانزيت من عدة دول.

وأكد عادل على أن الشركة الوطنية تعتبر موسم الحج مسؤولية وطنية وإنسانية، وقد سخّرت كافة إمكانياتها البشرية والفنية والتشغيلية لتيسير الرحلات، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة بالمطارات المصرية، وبمطارَي جدة والمدينة المنورة في السعودية، لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لضيوف الرحمن، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به السلطات السعودية، وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، في تسهيل إجراءات الحج وتقديم الدعم اللازم للحجاج المصريين وسائر حجاج العالم.

تكريم للحجاج

وفي ختام الاحتفالية، قام وزراء الطيران المدني والأوقاف والتضامن الاجتماعي، ومساعد وزير الداخلية، والطيار أحمد عادل بتكريم عدد من الحجاج من كبار السن، وتسليم قسيمتي سفر مجانيتين، كما تم إجراء سحب علني فاز خلاله اثنان من الحجاج برد 50% من قيمة التذكرة، وخمسة بقسائم وزن إضافي، وأربعة بهدايا عينية من "مصر للطيران للأسواق الحرة".