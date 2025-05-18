نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تحبط تهريب 98 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب 98 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وسُلمت لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة