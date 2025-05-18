نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو السعودية تصدر تقريرها للاستدامة لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت أرامكو السعودية إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، تقريرها السنوي للاستدامة للعام 2024 تحت عنوان "الاستثمار في النمو والابتكار للاستدامة".

ويستعرض التقرير نهج أرامكو السعودية في تضمين الاستدامة في إستراتيجيتها وأعمالها، وجهود الشركة لتقديم حلول ذات انبعاثات كربونية أقل، بما في ذلك تخفيض انبعاثات غاز الميثان، والريادة في دعم الشراكات ومبادرات الاستدامة وكذلك استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمالها، بالإضافة للدور الفعّال الذي تمارسه الشركة في تعظيم القيمة المجتمعية في كافة مناطق أعمالها.

وللاطلاع على التقرير زيارة الرابط التالي: https://www.aramco.com/ar/sustainability/sustainability-report.

