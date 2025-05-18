نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية: أكثر من نصف مليون حاج يصلون لأداء مناسك حج 1446هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن وصول أكثر من نصف مليون حاج من خارج المملكة حتى الآن لأداء مناسك الحج لموسم 1446 هجرية، في أجواء روحانية تسودها الحفاوة والترحيب من مختلف الجهات الرسمية.

"مرحبًا ضيوف الرحمن".. ترحيب رسمي بالحجاج

وفي إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن، نشرت الوزارة عبر منصاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي عددًا من المنشورات التي عبّرت فيها عن ترحيبها الكبير بالحجاج القادمين من الخارج، حيث استُقبل الحجاج بعبارة: "مرحبًا ضيوف الرحمن، حللتُم أهلًا، ونزلتُم سهلًا"، في دلالة على حسن الضيافة والاستعدادات الشاملة التي تنتهجها المملكة لخدمة الحجاج.

منظومة متكاملة لاستقبال الحجاج عبر المنافذ المختلفة

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن منظومة الحج والعمرة تعمل بكفاءة عالية لاستقبال أفواج الحجاج عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية، مشيرة إلى أن فرق العمل الميدانية تقدم خدمات متكاملة وتسهيلات كبيرة لضمان راحة الحجاج وسرعة إنهاء إجراءاتهم.

كما أوضحت الوزارة أن الاستعدادات المبكرة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية مكّن من تقديم تجربة حج ميسّرة وآمنة، تُسهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

التأكيد على ضرورة الحصول على تصريح للحج

وجددت وزارة الحج والعمرة تأكيدها على ضرورة حصول الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح رسمي، مشيرة إلى أن الالتزام بالحصول على تصريح يسهم بشكل فعّال في تنظيم عملية الحج وتيسير أداء الشعائر الدينية دون ازدحام أو مشقة غير مبررة.

وشددت الوزارة، من خلال منشورات سابقة، على أن الالتزام بالضوابط التنظيمية يعكس حرص الحاج على إنجاح تجربته الإيمانية، ويتيح للجهات المنظمة تقديم أفضل الخدمات في ظل الأعداد المتزايدة التي تستقبلها المملكة خلال الموسم.

موسم حج استثنائي بخدمات نوعية

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم موسم حج استثنائي من حيث التنظيم والخدمات المقدمة، من خلال تسخير كافة الإمكانيات البشرية والتقنية لتوفير تجربة روحانية فريدة للحجاج، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تضع خدمة ضيوف الرحمن على رأس أولوياتها.