انت الان تتابع خبر احذروا هذا الأسبوع .. صقيع استثنائي يهدد السعودية - والطقس يخرج عن السيطرة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في السبت 17 مايو 2025 02:49 مساءً - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية تحذيرات عاجلة بشأن موجة برد قارس متوقعة أن تضرب عدة مناطق في المملكة خلال الأيام المقبلة وتأتي هذه التحذيرات في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وتفادي أي مخاطر صحية أو حوادث قد تنجم عن الانخفاض الشديد في درجات الحرارة زضشفج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل الموجة الباردة

وفقًا للتقارير الصادرة عن الهيئة من المتوقع أن تشهد مناطق شمال ووسط المملكة انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق وتشمل المناطق المتأثرة كلًا من:

الرياض.

القصيم.

حائل.

تبوك.

الجوف.

الحدود الشمالية.

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توصيات وتحذيرات للسلامة

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإرشادات التالية لضمان السلامة خلال هذه الفترة:

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة: خاصة للأطفال وكبار السن، لتفادي مخاطر انخفاض حرارة الجسم. تجنب التعرض المباشر للبرد: خصوصًا في ساعات الليل والصباح الباكر. الحرص على التدفئة المناسبة داخل المنازل: مع التأكد من سلامة أجهزة التدفئة وتهوية الأماكن المغلقة. القيادة بحذر: بسبب احتمالية تكون الضباب أو الصقيع على الطرق، مما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية وزيادة خطر الحوادث. متابعة النشرات الجوية: والتحديثات الصادرة عن الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة.

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