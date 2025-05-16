نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منع تسكين القادمين لمكة دون تصريح حج في مرافق الضيافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موسم حج 2025، شددت المملكة العربية السعودية من إجراءاتها التنظيمية والأمنية لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام، وضبط آليات الدخول والإقامة في مدينة مكة المكرمة. وأعلنت وزارة السياحة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حزمة من القرارات الحازمة من أبرزها منع جميع مرافق الضيافة في مكة من تسكين أي قادم لا يحمل تصريح حج رسمي أو تصريح معتمد للعمل أو السكن داخل المدينة، وذلك اعتبارًا من 29 أبريل (نيسان) الجاري وحتى نهاية موسم الحج.

تأتي هذه القرارات في إطار خطة تكاملية شاملة بين الجهات الحكومية لضمان انسيابية أداء المناسك، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على أمن وسلامة الحجاج أو تخل بالترتيبات التنظيمية خصوصًا مع تزايد أعداد القادمين إلى الأراضي المقدسة من مختلف أنحاء العالم.

قرار صارم لموسم الحج



أوضحت وزارة السياحة السعودية أن القرار يشمل منع كافة مرافق الضيافة بجميع تصنيفاتها من استقبال أو تسكين أي شخص داخل مدينة مكة المكرمة ما لم يكن حاصلًا على تصريح حج أو تصريح رسمي للعمل أو الإقامة.

ويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع إعلان وزارة الداخلية، الذي يمنع دخول أو بقاء أي شخص داخل مكة من غير حاملي تأشيرة الحج خلال الفترة المحددة.

أمن الحجاج فوق كل اعتبار



حسب التوجيهات الصادرة، فإنه لن يُسمح بدخول مدينة مكة المكرمة لأي شخص يحمل تأشيرة من نوع آخر، حتى وإن كانت تأشيرة زيارة أو سياحة، باستثناء من يحملون تأشيرة حج صريحة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم تدفق الحجاج وضمان عدم التكدس أو التسلل غير المصرّح به، حفاظًا على النظام والسلامة العامة خلال موسم الحج.

تنسيق حكومي موسع واستعدادات مشددة لموسم 2025



أشادت وزارة السياحة بالتعاون المشترك مع الجهات الحكومية المعنية في مقدمتها وزارة الداخلية، لتنفيذ الترتيبات الخاصة بموسم الحج لهذا العام.

وتم التأكيد على أن جميع مرافق الضيافة يجب أن تلتزم بشكل صارم بالتعليمات، وأي مخالفة ستعرض المنشأة والمسؤولين عنها للعقوبات النظامية المنصوص عليها في القوانين السعودية.

رسالة للقطاع السياحي في مكة



وجهت وزارة السياحة رسالتها بوضوح إلى القطاع الفندقي ومرافق الإيواء بأن الالتزام بالتعليمات ليس خيارًا بل واجب وطني وديني لضمان أمن ضيوف الرحمن وسلامة شعائر الحج.

وشددت على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات، مشيرة إلى استمرار عمليات الرقابة الميدانية خلال الموسم لضبط أي انتهاك للتعليمات.