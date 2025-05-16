انت الان تتابع خبر الإجازة الأكبر في التاريخ .. مواعيد إجازة عيد الأضحى 1446 للعاملين في القطاع العام والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الجمعة 16 مايو 2025 04:52 مساءً - أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن مواعيد إجازة العيد لموظفي القطاعين العام والخاص وتعد هذه الإجازة من أبرز المناسبات الدينية والاجتماعية التي ينتظرها المواطنون والمقيمون على حد سواء سحنهف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواعيد إجازة عيد الأضحى 2025

أولاً: الجهات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية

آخر يوم عمل: الخميس 2 ذو الحجة 1446هـ الموافق 29 مايو 2025م.

بداية الإجازة: الأحد 5 ذو الحجة 1446هـ الموافق 1 يونيو 2025م.

استئناف العمل: الأحد 19 ذو الحجة 1446هـ الموافق 15 يونيو 2025م.

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يوم الخميس 16 ذو الحجة 1446هـ الموافق 12 يونيو 2025م يُعتبر عطلة رسمية، لأنه يقع بين عطلتين رسميتين، وذلك وفقًا للائحة الموارد البشرية.

ثانياً: الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل أو لديها لوائح إدارية مستقلة (مثل الهيئات والمؤسسات)

مدة الإجازة: تحدد مواعيد الإجازة وفقًا للتنظيم الإداري لكل جهة، على أن تكون: حد أدنى: 4 أيام عمل حد أقصى: 5 أيام عمل



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