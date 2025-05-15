نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع 14 اتفاقية في ملتقى "غير" السنوي في نسخته الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد ملتقى "غير" السنوي في نسخته الثانية، الذي ينظمه مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بالمنطقة أمس، توقيع 14 اتفاقية تعاون بين عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لخدمة المنطقة.

جاء ذلك بحضور محافظ بلجرشي نايف الهزاني الذي افتتح المعرض المصاحب للملتقى، الذي ضم 13 ركنًا متنوعًا شملت 3 أركان للداعمين والرعاة و10 أركان للجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمؤسسات المشاركة، ودشّنت "نشرة غير الإخبارية"، وهي نشرة شهرية تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز ما يتم من جهود ومبادرات في القطاع غير الربحي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة عبدالله بن حجر أن هذه الاتفاقيات تتضمن التعاون في الأنشطة المتعلقة بالتدريب وخدمة القيم وتحقيق الأهداف المشتركة والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة وتعزيز سبل الاتصال، إضافة إلى توفير برامج دراسية متنوعة تسهم في تنمية الموارد البشرية، والتعاون لتنفيذ برامج تدريبية لخريجي جامعة الباحة وكلية الباحة الأهلية لتهيئتهم للعمل في قطاع الجمعيات الأهلية.

وأشار إلى أن الاتفاقيات ستسهم في رفع الوعي الثقافي والمعرفي والاجتماعي وغرس المفاهيم الصحيحة من خلال مجال الدورات التدريبية والتطويرية المعتمدة والمتنوعة، ورفع الأداء المؤسسي للجمعيات الاهلية التي تعمل في المجالات المتعلقة بالأنشطة البلدية والإسكان وتحفيز الابتكار ورياد الأعمال والاستثمار