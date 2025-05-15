نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من العراق عبر منفذ جديدة عرعر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبلت المديرية العامة لحرس الحدود في منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراي لأداء مناسك الحج لهذا العام 1446هـ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والميدانية.

وتأتي هذه الجهود ضمن المهام المنوطة بحرس الحدود في المنافذ البرية والبحرية، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن وضمان انسيابية الحركة، من خلال توفير التسهيلات اللازمة منذ لحظة الوصول، والإرشاد نحو الجهات المختصة