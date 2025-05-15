انت الان تتابع خبر فرحة ما بعدها فرحة .. المتقاعدون على موعد مع زيادة جديدة في الرواتب بدءا من هذا الموعد والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الخميس 15 مايو 2025 06:54 مساءً - أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة أنه لا صحة لما تم تداوله مؤخرًا بشأن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين اعتبارًا من منتصف عام 2025 وأكدت المؤسسة أن الرواتب ستُصرف وفق المواعيد والقيم المعتمدة سابقًا، دون أي تغييرات أو زيادات جديدة خاطحض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

زيادة رواتب المتقاعدون

في ظل تداول أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة مرتقبة في رواتب التقاعد، أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن هذه المعلومات غير صحيحة، ولم يصدر عنها أو عن أي جهة رسمية أخرى أي إعلان بهذا الخصوص وأكدت المؤسسة أن صرف الرواتب سيستمر وفق الجداول الزمنية والقيم المحددة مسبقًا، دون أي تعديل.

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مواعيد صرف رواتب المتقاعدين

تصرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وفي حال صادف هذا اليوم عطلة رسمية، يتم تقديم أو تأخير الصرف ليوم العمل السابق أو التالي.

كيفية الاستعلام عن الراتب التقاعدي

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن تفاصيل رواتبهم من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة. الدخول إلى الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات المتقاعدين. اختيار خدمة الاستعلام عن الراتب. إدخال البيانات المطلوبة والنقر على استعلام.

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