نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس العام للبنوك الإسلامية يختتم برنامج شهادة الاختصاصي الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عضو منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، برنامج شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد في إدارة الاستدامة في المالية الإسلامية، بمشاركة الدول أعضاء المجلس العام للبنوك وعدد من الهيئات التنظيمية والمالية.

وتعرف المشاركون في البرنامج على رؤى حديثة حول تطبيق الاستدامة في إطار المالية الإسلامية، والممارسات الحالية التي تسهم في تطوير التمويل الإسلامي المستدام، من أجل فهم العلاقة بين إدارة الاستدامة في المالية الإسلامية وإدارة المخاطر والامتثال.

وعُقد البرنامج بمشاركة خبراء في قطاع المالية؛ للاستفادة من تجاربهم خلال المناقشات التفاعلية والتدريبات العملية، في مجال تطوير المنتجات والتدقيق الشرعي والامتثال وإدارة المخاطر، من أجل تطبيق ممارسات الاستدامة وربطها بمقاصد الشريعة