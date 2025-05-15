نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرع الغطاء النباتي بالقصيم يوقّع اتفاقية لزراعة 400 ألف شجرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقَّع فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة القصيم اتفاقية تشجير مع إحدى الشركات المهتمة بالبيئة، لزراعة 400 ألف شجرة محلية، في إطار الجهود المستمرة لعمليات التشجير، وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة، واهتمام سمو أمير المنطقة بتعزيز الغطاء النباتي وتكثيف عمليات التشجير، لتكون القصيم واحة خضراء.

وأكد مدير الفرع علي الأسمري أن المبادرات الطموحة لرواد القطاع الخاص، وإسهام المحميات الخاصة المشاركة في عمليات التشجير، لها دور كبير في إشراك القطاع الخاص في التنمية، ونشر الوعي لدى المجتمع بأهمية الأشجار البرية والمحلية المناسبة للمنطقة، مشيرًا إلى جهود المركز في تحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، التي تسهم بدور رئيسي في تحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.