"سابك" توقع خمس مذكرات تفاهم لتطوير صناعة البتروكيماويات في المملكة

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أحمد جودة - القاهرة -

وقعت شركة "سابك" خمس مذكرات تفاهم مع شركتي "ساينتفيك ديزاين" و"إيميرسون" الأمريكيتين، في الرياض أمس، على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.

وجاء توقيع مذكرات التفاهم ضمن مراسم حفل توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل سعي البلدين لتحقيق مزيد من التعاون المشترك بينهما.

وستسهم هذه المذكرات، في حال استكمالها وتنفيذها، في تطوير صناعة البتروكيماويات في المملكة، وتوطين التقنية وتطويرها، وتحفيز جهود الابتكار، وغيرها من العوائد التي ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030