انت الان تتابع خبر مكرمة كبرى من السعودية .. تمديد تصاريح العمرة لفئات مختارة من المقيمين في مكة لفترة غير مسبوقة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأربعاء 14 مايو 2025 11:49 مساءً - أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن تمديد فترة السماح بأداء العمرة للمواطنين السعوديين حتى اليوم العاشر من شهر ذي القعدة لعام 1446هـ، دون الحاجة لاستخراج تصريح عبر تطبيق نسك ويأتي هذا القرار في إطار التسهيلات التي تقدمها الوزارة لتيسير أداء المناسك وتخفيف الضغط على الحرم المكي قبل موسم الحج ضطتوز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل القرار

بموجب هذا التعديل المؤقت، يمكن للمواطنين السعوديين أداء مناسك العمرة من خلال إبراز الهوية الوطنية فقط عند مداخل المسجد الحرام، دون الحاجة للحجز الإلكتروني أو التصريح عبر التطبيق الرقمي وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء التنظيمية، خاصة خلال الفترة التي تسبق موسم الحج، والتي تشهد عادة ارتفاعًا في أعداد الزوار والمعتمرين.

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الأهداف الاستراتيجية للقرار

اتخذت الوزارة هذا القرار لتحقيق عدة أهداف، منها:

تخفيف الضغط على الحرم المكي قبل بداية ذروة موسم الحج.

الاستجابة لاحتياجات المواطنين الذين لم يتمكنوا من أداء العمرة في شهر رمضان المبارك.

تقليل الضغط على التطبيقات والمنصات الرقمية مع التزايد الكبير في طلبات العمرة.

تعزيز تجربة المعتمر السعودي عبر إتاحة أداء المناسك بشكل مباشر وسلس.

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القيود والتنظيمات المصاحبة

رغم التسهيلات المقدمة وضعت وزارة الحج والعمرة عددًا من النقاط التنظيمية لضمان الانضباط داخل الحرم الشريف، وأهمها: