نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية يزور غرفة جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

زار وفدٌ من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وممثلو بعض الشركات البرازيلية اليوم، غرفة جدة، التقوا خلالها بمساعد الأمين العام للمجالس القطاعية بغرفة جدة المهندس مازن أبو طالب.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين الغرفتين لتعزيز التبادل التجاري، واستكشاف الإمكانات والفرص في السوق السعودية والبرازيلية.

وتطرق إلى أهم الأهداف التي كان من أهمها، التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها السوق السعودية، وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، ودعم الشركات التجارية المستدامة، وعقد اللقاءات الثنائية.

وأكد الجانبان على بناء تحالفات اقتصادية بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، والتركيز على قطاعي الأغذية والمشروبات، وبناء شراكات مع شركاء محتملين، واستكشاف الفرص والإمكانات في السوق السعودية