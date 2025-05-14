"الأنظمة الرقابية والتشريعية للأجهزة الطبية".. ورشة عمل متخصصة في جازان

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أحمد جودة - القاهرة -

نظّمت غرفة جازان بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمقر الغرفة اليوم، ورشة عمل تخصصية بعنوان "المنظومة التشريعية والرقابية للأجهزة والمستلزمات الطبية"، وسط مشاركة واسعة من ممثلي المنشآت والشركات العاملة في القطاع الصحي بمنطقة جازان.

وتأتي الورشة، ضمن جهود الغرفة في تعزيز الوعي التشريعي والرقابي في القطاع الصحي، وضمن أعمال إدارة اللجان ممثلة في اللجنة الصحية بالغرفة التي تسعى إلى تسليط الضوء على أهم التطورات التنظيمية والفنية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، ورفع مستوى التوعية لدى المستثمرين والممارسين.

وأكد أمين عام الغرفة الدكتور ماجد الجوهري أن تنظيم مثل هذه الورش يأتي امتدادًا لدور الغرفة في تمكين القطاع الصحي وتعزيز الشراكات مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن الورشة تناولت محاور مهمة من أبرزها: "متطلبات الحصول على إذن التسويق، والاستخدام الآمن بعد التسويق، والمواصفات الفنية للأجهزة من حيث السلامة والتصميم، ومسارات الابتكار والدراسات السريرية".

وأوضح أن الغرفة ماضية في تطوير البرامج التوعوية والتدريبية المتخصصة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية في المنطقة، ويفتح آفاقًا أوسع للاستثمار في هذا القطاع الحيوي