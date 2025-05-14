نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سدايا" توقّع أربع مذكرات تفاهم مع شركات تقنية عالمية لتعزيز البنية التحتية والابتكار في الذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أربع مذكرات تفاهم، خلال أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، تستهدف تعزيز البُنية التحتيّة للبيانات وللذكاء الاصطناعي في المملكة، ودعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى التعاون في عدد من المجالات التقنية والأمنية، مع أربع شركات متخصصة في المجال.

ووقعت "سدايا" مذكرة تفاهم مع شركة "بيورستورج"، بهدف التعاون في تعزيز البُنية التحتيّة للبيانات، وبما يرفع من أداء مراكز البيانات القائمة، ويواكب النمو المتسارع في التحليلات والذكاء الاصطناعي، ووقّع مذكرة التفاهم من جانب "سدايا" الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال رائد الفالح، فيما وقّعها من جانب شركة "بيورستورج" المدير العام لمنطقة السعودية والبحرين وشمال إفريقيا عبدالله الباز.

وتسعى المذكرة إلى العمل على إيجاد حلول مبتكرة للحوسبة السحابية، وللتخزين المؤسسي المتقدم، إلى جانب التعاون في عدد من المبادرات البحثية والابتكارية المشتركة، وفي بناء خارطة طريق إستراتيجية مستدامة للبنية التحتية للبيانات، بما يدعم الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة، إلى جانب التعاون في تطوير الإستراتيجيات وإقامة برامج شاملة للتدريب وتنمية المواهب الوطنية.

ووقّعت "سدايا"، مذكرة تفاهم مع شركة "داتا دايركت نتورك"، بهدف التعاون على تعزيز البنية التحتيّة للذكاء الاصطناعي بالمملكة، من خلال تطوير مراكز متخصصة تشمل نقل المعارف والخبرات في المجال، ووقّع مذكرة التفاهم من جانب "سدايا" الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال رائد الفالح، ومن جانب شركة "داتا دايركت نتورك" نائب الرئيس والمساهم في الشركة لوران ثيرز.

وتهدف المذكرة إلى التعاون على إنشاء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي، تراعي التغيرات المتسارعة في هيكلة البيانات، إضافة إلى التعاون في تقديم برامج تدريب تقنية، ونقل المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحث فرص التعاون في مجالات حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ودعمًا للابتكار في الذكاء الاصطناعي وقّعت "سدايا"، مذكرة تفاهم مع شركة "ويكا.آي أو" المحدودة، بهدف تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسريع الوصول إلى البيانات ومعالجتها بكفاءة عالية في بيئات معقدة، ووقّعها من جانب "سدايا" الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال رائد الفالح، ومن جانب شركة "ويكا.آي أو" المحدودة، الرئيس العالمي للتسويق بالشركة لورين فكاريلو.

وتضمنت المذكرة، تعزيز التعاون في العديد من المجالات التي تشمل بحث إمكانية إنشاء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية التحتية طويلة المدى للبيانات، وتتضمن المذكرة التعاون لإنشاء مراكز ابتكار للتقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي بالمملكة، وتطوير برامج تستهدف نقل المعارف التقنية وتبادل الخبرات.

ووقّعت "سدايا" مذكرة تفاهم مع شركة "بالو ألتو نيتوركس العربية السعودية المحدودة"، بهدف التعاون في عدد من المجالات التقنية والأمنية، بما فيها المتعلق بتعزيز الأمن السيبراني، وإيجاد حلول حماية متقدمة، وتبادل الخبرات في مواجهة التهديدات الرقمية، ووقّع المذكرة من جانب "سدايا" الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال رائد الفالح، فيما وقّعها من جانب الشركة مدير مبيعات القطاع الحكومي بالشركة في المملكة عبدالله الطايفي.

وتهدف المذكرة إلى استكشاف فرص تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني على المستوى الوطني، من خلال تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير المهارات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتبني الذكاء الاصطناعي الآمن، وتشمل المذكرة تبادل الخبرات في مجالات السحابة الآمنة، والأتمتة، إلى جانب إجراء ورش عمل مشتركة لتبادل المعرفة والخبرات