نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراء قرعة كأس السوبر السعودي للسيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أُجريت اليوم، مراسم قرعة النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي للسيدات في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمشاركة أربعة أندية هي النصر والأهلي والقادسية والشباب.

وأسفرت القرعة عن مواجهة تجمع القادسية مع النصر، ويواجه الشباب نظيره الأهلي في نصف النهائي على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية للبطولة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر 2025، بنظام خروج مغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهى الوقت الأصلي لأي مباراة بالتعادل، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل، دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

من جانبها، أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، أن تنظيم النسخة الأول من كأس السوبر يعكس التزام الاتحاد بتوفير بيئة تنافسية عالية، ما يسهم في تطور الأندية واللاعبات على حد سواء