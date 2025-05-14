انت الان تتابع خبر الذهب يشتعل في السعودية .. قفزة جنونية تربك الأسواق وتفتح باب الثراء السريع للمستثمرين والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأربعاء 14 مايو 2025 02:52 مساءً - شهدت أسعار الذهب في المملكة خلال أبريل 2025 قفزة تاريخية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ سنوات ويعزى هذا الارتفاع إلى عوامل اقتصادية عالمية ومحلية، مما دفع المستثمرين والمستهلكين إلى التساؤل عن أفضل السبل للاستفادة من هذا الاتجاه طلثعن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أحدث أسعار الذهب في السعودية

وفقًا للبيانات سجلت أسعار الذهب في السعودية خلال أبريل 2025 الأرقام التالية:

عيار 24: 378.75 ريال سعودي (101.00 دولار أمريكي)

عيار 22: 347.19 ريال سعودي (92.58 دولار أمريكي)

عيار 21: 331.56 ريال سعودي (88.42 دولار أمريكي)

عيار 18: 284.06 ريال سعودي (75.75 دولار أمريكي)

عيار 14: 221.16 ريال سعودي (58.98 دولار أمريكي)

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أسباب القفزة في أسعار الذهب

1. العوامل العالمية

تصاعدت التوترات الجيوسياسية عالميًا، خاصة مع استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين إلى التحوُّط عبر الذهب كملاذ آمن كما أن تراجع الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم زادا من جاذبية المعدن الأصفر، حيث سجلت الأونصة العالمية رقمًا قياسيًا تجاوز 3100 دولار.

2. العوامل المحلية

مع اقتراب عيد الفطر وبدء مواسم الزواج، ارتفع الطلب المحلي على الذهب بنسبة تصل إلى 30%، خاصةً على عيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولًا في السوق السعودي كما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين، مما عزز مبيعات السبائك والمشغولات الذهبية.

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نصائح للاستثمار الذكي في الذهب

الشراء التدريجي: تجنب الشراء بكميات كبيرة دفعة واحدة، وقسم مشترياتك على فترات لتجنب تقلبات الأسعار.

التركيز على السبائك: السبائك الذهبية (خاصة عيار 24) هي الخيار الأمثل للاستثمار طويل الأجل بسبب نقائها وسهولة بيعها.

مقارنة الأسعار والمصنعية: تختلف أسعار المصنعية بين المحلات، لذا قارن قبل الشراء.

الاحتفاظ بالإيصالات: ضروري لإثبات الملكية وتسهيل إعادة البيع لاحقًا.

الزكاة على الذهب: إذا بلغ الذهب النصاب (87.48 جرامًا)، يجب إخراج زكاة 2.5% من قيمته السنوية، ورمضان وقت مثالي لذلك.

توقعات مستقبلية

يتوقع محللو السوق استمرار الاتجاه الصاعد حتى نهاية رمضان، خاصة مع تزايد الطلب خلال العيد كما تشير توقعات جولدمان ساكس إلى احتمالية وصول الأونصة إلى 3200 دولار بنهاية 2025.