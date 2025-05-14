انت الان تتابع خبر فرص لا تعوض.. السعودية تُعلن عن طريقة الحصول على تأشيرة العمل دون كفيل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأربعاء 14 مايو 2025 10:56 صباحاً - في إطار جهود المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الكفاءات المتميزة، أطلقت السعودية برنامجًا مميزًا يمنح تأشيرة العمل بدون كفيل، مما يتيح لحامليها الإقامة والعمل والاستثمار بحرية داخل المملكة ويستهدف هذا النظام تشجيع الأفراد من أصحاب المهارات والخبرات الاستثنائية على المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 ظبمهج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مميزات الإقامة بتأشيرة عمل دون كفيل

يحظى حامل تأشيرة العمل بدون كفيل بمزايا متعددة، أبرزها:

الإقامة الدائمة: سهولة الحصول على الإقامة الدائمة بعد استيفاء الشروط. كفالة أفراد العائلة: إمكانية كفالة الزوج/الزوجة، الأبناء، والوالدين. حرية إدارة الأعمال: إمكانية تأسيس وإدارة الأعمال دون الحاجة إلى كفيل. الاستثمار: امتلاك الشركات والاستثمار في مختلف المجالات داخل المملكة. امتلاك العقارات: سواء كانت سكنية، تجارية، أو صناعية. حرية التنقل: السفر داخل وخارج المملكة بدون قيود.

شروط القبول لتأشيرة العمل دون كفيل

للحصول على التأشيرة يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم قد بلغ 21 عامًا أو أكثر. تقديم إثبات مالي يثبت القدرة على تغطية نفقات الإقامة. إثبات التمتع بصحة جيدة وعدم الإصابة بأمراض معدية. وجود سجل جنائي نظيف بدون إدانات سابقة.

أنواع الإقامة في السعودية بتأشيرة عمل دون كفيل

إقامة الكفاءات الاستثنائية

تُمنح للكفاءات في مختلف القطاعات مع شروط تختلف حسب المهنة:

الباحثون: عقد عمل مع جهة معتمدة.

العاملون في المجال الصحي والعلمي: أجر شهري لا يقل عن 25,000 ريال سعودي.

المديرون التنفيذيون: أجر شهري لا يقل عن 80,000 ريال سعودي.

إقامة الأفراد الموهوبين

مخصصة للمواهب في المجالات الثقافية والرياضية، وتختلف الشروط حسب نوع الفئة.

إقامة المستثمرين

تُمنح للمستثمرين الراغبين في الاستثمار داخل المملكة، بشروط تشمل: