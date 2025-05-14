نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- توافد قادة الخليج على الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية بحضور ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة السعودية الرياض، منذ قليل، توافد قادة دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية التي تعقد في أجواء سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، وذلك حسب ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل بثته قبل قليل.

وصول ترامب إلى السعودية واستقباله من ولي العهد

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل إلى المملكة العربية السعودية صباح أمس الثلاثاء، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مستهل زيارة رسمية تتضمن جدول أعمال حافل يركز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن ودول الخليج.

محاور الزيارة تشمل اتفاقيات اقتصادية ودفاعية

وتشمل زيارة الرئيس ترامب إلى المملكة عدة محاور بارزة، على رأسها انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي، الذي يُعد من الفعاليات المحورية خلال هذه القمة.

ومن المتوقع أن يتم خلال المنتدى الإعلان عن اتفاقات ضخمة في مجالي الاقتصاد والدفاع تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات الحيوية، ومنها الطاقة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والدفاع، بما يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.

القمة الخليجية الأمريكية وأهميتها الإقليمية والدولية

ومن المنتظر أن تبحث القمة الخليجية الأمريكية عددًا من الملفات المهمة، من بينها الأمن الإقليمي، والتنسيق العسكري، ومكافحة الإرهاب، والتغيرات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية المشتركة التي تواجه منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وتعكس هذه القمة رغبة الطرفين في توسيع دائرة التعاون الثنائي والجماعي، ووضع أسس قوية لتحالفات مستقبلية تستند إلى المصالح المشتركة، والتفاهم حول التحديات الأمنية والسياسية.