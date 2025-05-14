انت الان تتابع خبر السعودية تعلن صرف تعويض فوري لكل مسافر في مطارات المملكة بقيمة 6500 ريال في أحد هذه الحالات الجديدة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأربعاء 14 مايو 2025 12:58 صباحاً - في إطار حرصها على تعزيز رضا المسافرين وحماية حقوقهم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن تحديث لوائح حقوق المسافرين ويتضمن هذا التحديث تقديم تعويض فوري يصل إلى 6500 ريال سعودي في حالات فقدان أو تأخير الأمتعة ويمثل هذا القرار خطوة طموحة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات في قطاع الطيران، وتعزيز الثقة بين شركات الطيران والمسافرين كهذشس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحول نوعي في قطاع الطيران المدني السعودي

شهد قطاع الطيران المدني في السعودية خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتوسع شبكة الرحلات الجوية وزيادة أعداد المسافرين ويأتي ذلك في ظل توجه المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتحويل البلاد إلى مركز رئيسي للنقل الجوي عالميًا.

ومن أبرز الإنجازات التي ساهمت في هذا التطور:

تطوير البنية التحتية للمطارات: مثل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، الذي أصبح أحد أهم المراكز الجوية في المنطقة، وإنشاء مطار الملك سلمان الدولي بالرياض.

رفع معايير السلامة والجودة: حيث تحرص الهيئة العامة للطيران المدني على تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الأمن الجوي وراحة المسافرين.

تعويضات مالية فورية

بموجب التحديث الجديد للوائح، سيتمكن المسافرون الذين يتعرضون لفقدان أو تأخير أمتعتهم من الحصول على تعويض مالي يصل إلى 6500 ريال سعودي ويهدف هذا القرار إلى تقديم حل سريع للمسافرين المتضررين، مما يعزز من تجربتهم ويزيد من رضاهم عن الخدمات المقدمة.

كيفية المطالبة بالتعويض

الإبلاغ عن الحادثة: يجب على المسافر التوجه إلى مكتب شركة الطيران في المطار فور اكتشاف فقدان أو تأخير الأمتعة.

تقديم المستندات المطلوبة: مثل بطاقة الصعود إلى الطائرة، إثبات شراء التذكرة، وصورة من جواز السفر.

متابعة الطلب: يحصل المسافر على رقم مرجعي يمكنه من متابعة حالة التعويض مع شركة الطيران.

مدة معالجة الطلب

تختلف مدة صرف التعويض بناءً على الشركة الناقلة وظروف الحادثة، ولكن التوجيهات الجديدة تسعى لتسريع الإجراءات وضمان حق المسافر.