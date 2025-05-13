نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير المنطقة الشرقية يتفقد غدًا محافظة حفر الباطن ويرعى حفل تخريج طلاب وطالبات الجامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يزور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، غدًا الأربعاء، محافظة حفر الباطن، ويلتقي خلال الزيارة قيادات القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى عدد من أهالي المحافظة، ويستعرض سموه عددًا من المشاريع التنموية في مقر المحافظة.

ويرعى سموه مساءً حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من طلاب وطالبات جامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1446هـ، بحضور عدد من المسؤولين وأولياء الأمور.

ورحب صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن بزيارة سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيدًا بتوجيهاته الدائمة التي تسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير في المحافظة، في ظل ما تحظى به من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة رعاها الله.

وثمن رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور خالد بن باني الحربي، لسمو أمير المنطقة الشرقية رعايته وحضوره الحفل، التي تأتي امتدادًا لما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام كبير من القيادة الرشيدة أيدها الله