انت الان تتابع خبر دعم مالي 10400 ريال المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان وحساب المواطن بأمر ملكي من أول العام الجديد 2025 .. الموارد البشرية توضح والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الثلاثاء 13 مايو 2025 09:56 مساءً - في ظل الأنباء المتداولة حول عودة المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور ومستفيدي حساب المواطن، يثار تساؤل مهم بين المواطنين: هل الدعم المالي بقيمة 10,400 ريال سيعود مجددًا؟ يعتبر برنامج المساعدة المقطوعة سابقًا أحد أهم أشكال الدعم المادي الذي قدمته الحكومة السعودية للأسر الأكثر احتياجًا، حيث كان يصرف للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية نسثمك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقيقة المساعدة المقطوعة والدعم المالي

في الآونة الأخيرة، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أخبارًا حول إعادة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين ووفقًا لتلك الأنباء فإن قيمة المساعدة المقطوعة تبدأ من 10,400 ريال سعودي وقد تصل إلى 30,000 ريال، ويتم تحديد المبلغ بناءً على عدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم.

لكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قطعت الشك باليقين وأوضحت أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أن المساعدة المقطوعة قد أُلغيت رسميًا منذ عام 2020.

كما أشارت الوزارة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي المطور جاء ليحل محل المساعدة المقطوعة، حيث يهدف إلى تقديم دعم شهري مستدام للأسر المحتاجة بدلًا من الدعم غير المنتظم.

وأضافت الوزارة أن أي أخبار تتعلق بالمساعدات والدعم يجب أن يتم الرجوع فيها إلى القنوات الرسمية، مثل وكالة الأنباء السعودية (واس)، لتجنب الانجراف وراء الشائعات.