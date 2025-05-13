نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة المحاسبة المالية الإسلامية تنظم بعد غدٍ مؤتمر "تمويل الشراكات والاستثمار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنظّم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" بعد غد، مؤتمر "تمويل الشراكات والاستثمار.. تعزيز التنمية المستدامة والشراكة العالمية"، بمشاركة الدول الأعضاء في أيوفي، ودول منظمة التعاون الإسلامي، وعدد من الهيئات التنظيمية والمالية، وذلك في مركز قازان إكسبو الدولي بمدينة قازان بجمهورية تتارستان.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى توفير منصة لتبادل أفضل الممارسات وتطوير إستراتيجيات في مجال تمويل الشراكات؛ بما يعزز التنمية المستدامة ويوطّد التعاون الدولي، في وضع المعايير العالمية للتمويل الإسلامي والمحاسبة والتدقيق، وتشجيع بناء نظام مالي يلبي متطلبات العصر واحتياجات المجتمع العالمي.

ويسلط الضوء على تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة العالمية من خلال مناقشة القضايا الحالية في مجال تمويل الشراكة والاستثمار، وتوسيع التعاون الدولي، فضلًا عن تبادل المهارات والخبرات بين الخبراء والمشاركين في الصناعة المالية الإسلامية، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين جمهورية تتارستان ودول منظمة التعاون الإسلامي.

ويناقش المؤتمر الموضوعات التي ترتبط بالخدمات المالية الإسلامية، والتوفيق ما بين السياسات والإجراءات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات الإسلامية، والعمل على تحسين مستوى توحيد الممارسات والمعايير المحاسبية في المراجعة والحوكمة.

ويُعدُّ مؤتمر "أيوفي" أحد أهم المؤتمرات في الصناعة المالية الإسلامية، التي تعمل على تطوير فكر المحاسبة والمراجعة والأخلاقيات ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات المالية وتطبيقاتها، عن طريق عقد الندوات، وإصدار النشرات الدورية، وإعداد التقارير، والسعي لاستخدام الإرشادات التي تصدرها الهيئة