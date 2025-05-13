نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سدايا".. مُمكّن رقمي في تنفيذ مبادرة طريق مكة في كوالالمبور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مكنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بكفاءاتها الوطنية الخدمات التقنية والرقمية كافة في مبادرة طريق مكة بمملكة ماليزيا عبر فريق عمل من مهندسين وفنيين للعمل في صالة المبادرة المخصصة وربطها بأنظمة "سدايا" عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات العمل.

وبين مشرف فريق "سدايا" في كوالالمبور المهندس محمد صالح الزهراني أنه تم تجهيز الصالة بعدد من محطات العمل وحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية لتسهيل إجراءات المسافرين، مؤكدًا على تجهيز بنية تحتية تقنية، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة، لتقديم كامل الدعم التقني للأنظمة ومحطات العمل طوال فترة المبادرة