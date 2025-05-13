نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك عبدالعزيز تنظم فعالية الأسبوع العالمي للتحصينات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمركز الخدمات الطبية، اليوم، "فعاليات الأسبوع العالمي للتحصينات"، للتوعية المجتمعية وتوفير التطعيمات للبالغين وكبار السن والتطعيمات المخصصة لأداء فريضة الحج والمخصصة للسفر.

وتأتي الفعالية ضمن خطة التحصين وتوجهات رؤية المملكة 2030 ومنظمة الصحة العالمية للتحصينات التي تتمثل في استفادة جميع أفراد المجتمع من أخذ اللقاحات بمختلف الأعمار والفئات وتوفرها بجميع المواقع من أجل إيجاد البيئة الصحية الملائمة.

وأكد المدير العام للمركز الدكتور مروان الأزرقي أهمية أخذ التحصينات المناسبة للمحافظة على الصحة العامة، وضمان توفر المناعة الكافية.

من جانبها أشارت استشارية طب الأسرة بالمركز الدكتورة عبير المحمدي إلى أن الحصول على التطعيمات تسهم في القضاء على الأمراض المعدية الشائعة والوقاية منها وفي خفض معدلات الوفيات ومنع تطور مقاومة المضادات الحيوية وذلك بالتقليل من استخدامها، إضافة لدورها في المحافظة على الصحة العامة لدى الأفراد والمجتمعات وتعزيزها لأهمية الدور الاقتصادي، التي تكمن في توفير تكاليف العلاج وتقليل نسبة الأمراض والإصابات