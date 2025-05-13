نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 6 آلاف ساعة تطوعية نفذها الهلال الأحمر في الباحة خلال الربع الأول من 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة (6،245) ساعة تطوعية عبر (120) فرصة متنوعة.

وتوزعت الفرص التطوعية حسب إحصائية العمل التطوعي للربع الأول من عام 2025م على عدد من المجالات، شملت تقديم الخدمات الإسعافية والمشاركة في المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات العامة والمبادرات الإنسانية والأنشطة الرياضية، ونُفذ عدد من الدورات التدريبية في الإسعافات الأولية؛ بهدف تأهيل المتطوعين والمتطوعات ورفع كفاءتهم.

وبينت الهيئة أن منطقة الباحة تصدرت قائمة المناطق الأعلى في الفرص التطوعية، بعدد (713) فرصة، وبلغ إجمالي عدد المتطوعين (659) متطوعًا ومتطوعة، بواقع (317) متطوعًا من الذكور، و(342) متطوعة من الإناث، شمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة، من أبرزها الطب العام، وطب الطوارئ.

وأكدت حرصها على تطوير قدرات منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات، من خلال تنظيم دورات تخصصية وتأهيلية، تتوافق مع رسالة الهيئة وأهدافها في تقديم الخدمة الإنسانية والصحية على أعلى مستوى، وتوفر العديد من الفرص التطوعية في المجالات الصحية، والإنسانية، والرياضية، والبيئية، والتوعوية، عبر منصتها الرسمية للتطوع، داعيةً أفراد المجتمع من سكان منطقة الباحة ومحافظاتها إلى الانضمام والمشاركة بعطائهم الإنساني وجهودهم التطوعية