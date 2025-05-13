نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرع "البيئة" بالمدينة المنورة يستعد لأعمال وخطط موسم الحج بـ11 فرقة ميدانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة أعمال وخطط موسم الحج لهذا العام 1446هـ، من خلال تسخير أكثر من (286) كادرًا بشريًّا في أسواق النفع العام والمسالخ، والسوق المركزي للتمور؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات، ومتابعة التراخيص والسجلات الزراعية، والتأكد من سلامة وجودة المحاصيل الزراعية المعروضة، وسحب العينات وفحصها مخبريًّا.

وتعمل كوادر الفرع ميدانيًا على مدار الساعة، تحت إشراف المتخصصين في المجال الزراعي، إلى جانب الأطباء البيطريين، والأخصائيين الوقائيين، إضافة إلى التحقق من جاهزية مرافق (6) مسالخ رئيسة جوار سوق الأنعام، وتنظيم عملية توافد المستفيدين خلال أوقات الذروة، وتخصيص بوابات احتياطية للطوارئ.

ويسعى الفرع -خلال الموسم- إلى طرح ما يزيد على (50) مبادرة تطوعية مختلفة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، بمشاركة (2500) متطوع ومتطوعة من أبناء المنطقة؛ للإسهام في استدامة القيم البيئية، وتحفيز حس المسؤولية المجتمعية من خلال نشر الوعي البيئي والسلوكيات الصديقة للبيئة