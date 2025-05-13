عاجل - البيت الأبيض: السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أمريكا

أحمد جودة - القاهرة - الفالح: سنعمق علاقاتنا الاستثمارية مع أمريكا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أمريكا.

افتتح وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، وسط مشاركة ضخمة من كبرى شركات القطاع الخاص من الجانبين، وترقب التوقيع على اتفاقيات استثمارية ضخمة بين السعودية والولايات المتحدة.

وقال الفالح إن استقرار أسس الاقتصاد الكلي السعودي من أبرز عوامل جاذبية المملكة الاستثمارية، مشيرًا إلى سعي المملكة لتعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة باستثمار 600 مليار دولار على مدار 4 سنوات مقبلة.

وأضاف أن توسع فرص الاستثمار بالسعودية بمختلف القطاعات بفضل "رؤية 2030".