نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ولي العهد السعودي وترامب يشهدان توقيع اتفاقيات استراتيجية في مجالات الطاقة والدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، شملت مجالات الطاقة والتعدين والدفاع، بالإضافة إلى وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية.

استقبال رسمي في قصر اليمامة بالرياض

استُقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية حضرها كبار المسؤولين من الجانبين.

عزفت الفرق العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين، إيذانًا ببدء مباحثات رسمية بين القائدين حول سبل تعزيز التعاون الثنائي.

قمة خليجية أمريكية مرتقبة لمناقشة القضايا الإقليمية

من المقرر أن تُعقد قمة خليجية أمريكية يوم غد، تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس ترامب، بهدف مناقشة التحديات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب تطوير الشراكة الاستراتيجية الأمريكية الخليجية.

منتدى اقتصادي سعودي أمريكي وإعلانات بمليارات الدولارات

ضمن برنامج الزيارة، يشهد الجانبان انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي، الذي يُتوقع أن يتم خلاله الإعلان عن اتفاقات اقتصادية ودفاعية تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستثمارات الدولية وتطوير الصناعات الوطنية بالشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية.