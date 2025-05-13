نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تفاصيل توقيع ولي العهد السعودي والرئيس ترامب اتفاقات ومذكرات تفاهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، بجانب اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين أخرى على غرار تطوير وتحديث القوات المسلحة السعودية، واتفاقية تنفيذية أخرى بين السعودية وأميركا في مجال الفضاء، فضلًا عن مجال النقل الجوي.



كما وقعا الجانبان عدة مذكرات تفاهم في التعدين والموارد المعدنية، بجانب توقيع مذكرات تفاهم مشتركة في مجال الصحة والبحوث الطبية، كذلك الحال من المقرر أن يشهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترامب أن يحضرا بعد قليل منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي.