عاجل - وزير السياحة السعودي: نخطط لجذب 50 مليون سائح ودخول قائمة الـ5 الكبار عالميًا بحلول 2030

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن السعودية تستهدف جذب 50 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو ما سيضعها ضمن أكثر 5 دول زيارة في العالم.

أضاف خلال جلسة حول السياحة على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، أن المملكة تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط، من خلال الاستفادة من قطاعات واعدة كالسياحة والثقافة والرياضة.

وأشار الخطيب إلى أن عدد السياح القادمين إلى المملكة ارتفع من 5 ملايين في عام 2019 إلى أكثر من 30 مليونًا حاليًا، ما يجعلها ضمن أكثر 10 دول زيارة دوليًا.

وأكد الخطيب على حماس المملكة لتطوير قطاع السياحة، واستكشاف الفرص الواعدة التي يتيحها، ودعوة العالم لاستكشاف كنوزها. وأشار إلى أن قطاع السياحة سيصبح ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني بعد النفط، وذلك بتوجيهات من ولي العهد.

وأشار إلى أن قطاع السياحة والخدمات يمثل نحو 10% من القوى العاملة العالمية، ويستوعب نحو 350 مليون شخص، وأن المملكة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في اقتصادها الوطني، حيث يساهم القطاع بنحو 3% تقريبا في مؤشر الأداء والميزانية العامة ومن المخطط الوصول إلى أرقام أعلى بحلول 2030.

وكشف الخطيب عن جهود المملكة في فتح حدودها أمام السياح والزوار العالميين، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة الإلكترونية، التي يمكن استخراجها في غضون 3 إلى 4 دقائق.

وأوضح أن المملكة تعمل على تغيير الصورة النمطية السائدة عنها، من خلال التعريف بكنوزها الطبيعية والثقافية المتنوعة، كالجبال الخضراء في الجنوب، والشواطئ الخلابة على البحر الأحمر، والمدن التاريخية، بالإضافة إلى الثقافة والرياضة، بخلاف القدرات البشرية القادرة على التعامل بحرفية مع الضيوف لتنمية هذا القطاع.